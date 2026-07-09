Alfonso Rodríguez denuncia la difusión de un vídeo suyo manipulado con inteligencia artificial

Archivo - El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, tras una entrevista con Europa Press en la sede de la Delegación del Gobierno en Baleares, en Palma de Mallorca, España, a 5 de agosto de 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la alcaldía de Calvià, Alfonso Rodríguez, ha denunciado ante la Guardia Civil la difusión de un vídeo suyo manipulado con inteligencia artificial.

Según ha informado el PSOE Calvià en un comunicado, Rodríguez denunció los hechos el pasado lunes para que puedan ser investigados por las autoridades competentes, reafirmando al mismo tiempo la voluntad del proyecto socialista de "mantener una campaña en positivo y centrada en las propuestas".

La Agrupación Socialista ha considerado que el municipio necesita hablar de vivienda, movilidad, limpieza, servicios públicos, oportunidades para los jóvenes, de sostenibilidad y del futuro del municipio, "dejando de lado insultos o vídeos hechos con IA como intento de desviar el foco de los problemas reales que preocupan a la ciudadanía".

En palabras de Rodríguez, "los vecinos y vecinas merecen una campaña limpia, con respeto y centrada en las soluciones que necesita Calvià".

"Nosotros seguiremos hablando de vivienda, de movilidad, de servicios públicos y de todo aquello que afecta al día a día de la ciudadanía. Nuestro compromiso es escuchar, proponer y construir un Calvià para vivir", ha subrayado.

De su lado, la secretaria general del PSOE Calvià, Marta de Teba, ha criticado que desde que la agrupación anunció la candidatura de Rodríguez, "hay quien pretende desviar el debate". "Eso solo demuestra que el cambio en Calvià está cada vez más cerca", ha considerado.