Almeida considera "razonable" que la UE se "preocupe" por un posible fraude en los sistemas de seguridad del AVE

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (c) mantiene un encuentro con alcaldes y candidatos del PP y participa en un acto con los candidatos al Congreso y el Senado por Baleares. - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, cree que es "razonable" que la Fiscalía Europea se "preocupe" por un supuesto fraude en los sistemas de seguridad del AVE Madrid-Sevilla, cometido con fondos europeos.

De esta manera ha respondido el primer edil de la capital, al ser preguntado por los medios sobre la investigación abierta ante una posible malversación de los fondos comunitarios asignados a España, para renovar y mejorar la seguridad, señalización y sistemas de comunicación de la alta velocidad.

Para Almeida es "obvio" que la UE se tiene que preguntar qué pasa en España a raíz de los accidentes de Adamuz y Urda, algo que ha alegado que debería "preocupar y enfadar a todos" porque en las instituciones europeas se tengan que plantear "por qué no funcionan las cosas" o "por qué España aporta el 70 por ciento de los muertos en la alta velocidad a nivel mundial".

Al ser consultado por las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acerca de que el Gobierno de España se habría "llevado crudo" estos fondos, las ha ratificado porque "no hay absolutamente ninguna duda".

"Es que José Luis Ábalos era el ministro de Transportes, es que Koldo estaba en el Consejo de Administración de Renfe, es que la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera está imputada en un proceso por corrupción, por tanto es obvio que se lo han llevado crudo", ha alegado.

Por otro lado, ha reprochado al Ejecutivo central que "no haya sido capaz" de mantener las infraestructuras ferroviarias y, a su modo de ver, el exministro de Transportes Óscar Puente tuvo que dejar su cargo por "decir una verdad", que era que "no ha podido invertir más porque no hay Presupuestos Generales del Estado desde 2023".

"Eso una realidad incontestable frente a la mentira de que no había problema porque no hubiera nuevos presupuestos. Puente lo dijo el otro día: como no hay presupuestos, no se puede invertir más. Sí, se lo han llevado crudo y el 29 de noviembre hay una oportunidad para revertir eso", ha mantenido.