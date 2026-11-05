Archivo - El alcalde de Madrid, José Luís Martínez- Almeida y la presidenta del PP de Baleares y candidata a la presidencia del Govern, Margalida Prohens - Tomás Moyá - Europa Press - Archivo

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participará este viernes en un acto de precampaña en Palma con los candidatos del PP de Baleares en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En primer lugar, según ha informado el partido en un comunicado, Almeida mantendrá un encuentro con alcaldes y candidatos que tendrá lugar a las 16.30 horas en las escaleras del mercado del Olivar y en el que se leerá un manifiesto.

Posteriormente, a partir de las 17.00 horas tendrá lugar un acto de precampaña en la cafetería del antiguo Hostal Terminus en el que participarán los candidatos al Congreso y al Senado del PP balear.

También estarán presentes la presidenta del Govern y del PP de Baleares, Marga Prohens, y el alcalde de Palma y presidente de la Junta Local del partido, Jaime Martínez.

Los participantes atenderán a los medios de comunicación antes del inicio del acto en la cafetería Terminus.