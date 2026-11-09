Alquila un coche en Málaga, no lo devuelve y le pillan dos meses después conduciendo por Palma con un carnet falsificado

El carnet de conducir falsificado que mostró el investigado. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a un joven por supuestamente circular con un coche de alquiler que no había devuelto en los plazos establecidos y con un carnet de conducir falsificado.

Los hechos, según ha informado el cuerpo municipal, ocurrieron sobre las 21.15 horas del pasado viernes en el aparcamiento público situado a la altura del número 33 de la calle Eusebi Estada.

Un conductor realizó maniobras evasivas al detectar la presencia policial, motivo por el cual los agentes le dieron el alto. Al consultar las bases de datos de tráfico, comprobaron que sobre el coche pesaba una denuncia por sustracción interpuesta ante la Policía Nacional por una empresa de alquiler en Málaga.

El contrato de arrendamiento finalizó en septiembre y, al comprobar que no era devuelto, los responsables de la compañía de 'rent a car' pusieron la denuncia pocos días después, el 24 de ese mes.

El joven, de 25 años, mostró a los agentes un permiso de conducir supuestamente expedido por la República de Colombia, pero estos, tras una inspección visual, detectaron una "grave anomalía cronológica", dado que el soporte físico de la tarjeta figuraba fabricado en 2024 y la fecha de expedición era de septiembre de 2021.

Tras consultar en el registro oficial del Ministerio de Transporte de Colombia, los policías constataron que el hombre tan solo tenía autorización para conducir ciclomotores o motocicletas. En su carné, de forma fraudulenta, había añadido también las categorías para turismos y camiones.

Las primeras comprobaciones con el servicio de documentoscopia de la Policía Nacional confirmaron los indicios de falsedad, por lo que se encargó un informe pericial a los especialistas de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC).

El dictamen técnico concluyó que el carnet era falso y su capacidad para inducir a engaño en el tráfico jurídico. El turismo fue inmovilizado y trasladado por la grúa al depósito municipal de sa Riera, donde quedó a disposición de la empresa propietaria.

El hombre, de nacionalidad colombiana, fue citado a dependencias policiales para declarar como supuesto autor de un delito de apropiación indebida y otro de falsedad en documento oficial.

Sin embargo, no se presentó a la citación ni atendió a los requerimientos telefónicos. Las diligencias han sido remitidas al correspondiente juzgado.