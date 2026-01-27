Alquilar un piso en Palma cuesta casi tres veces más que una habitación

Archivo - Bloques de pisos en Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alquilar un piso en Palma supera en 2,8 veces el precio de la renta de una habitación, según datos del portal inmobiliario pisos.com.

En concreto, mientras que en la capital balear el precio medio de una habitación está a día de hoy en 617,31 euros, el alquiler medio alcanza los 1.745,22 euros por un piso de 90 metros cuadrados.

Palma se sitúa con estos datos entre las capitales de provincia más caras tanto para alquilar una vivienda como para optar a una habitación en un piso compartido.

En términos generales, el mercado del alquiler en España evidencia una brecha cada vez mayor entre el coste para acceder a una vivienda completa y el de alquilar una habitación en un piso compartido.

El precio medio de alquilar un inmueble completo de 90 m2 en España se sitúa en 1.278,90 euros mensuales, mientras que una habitación en un piso compartido tiene un coste medio de 475,98 euros. Esto significa que, de media, alquilar un piso completo es casi 3 veces más caro que alquilar una habitación.