Los alquileres suben en enero en Baleares un 0,44% interanual, según pisos.com

PALMA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vivienda en alquiler ha experimentado en enero en Baleares un encarecimiento del 0,44% en comparación con enero de 2025, mientras que respecto a diciembre la subida es del 0,45%, según datos de pisos.com.

Con estas subidas, en el archipiélago el precio del alquiler se sitúa al arranque del año en 18,67 euros el metro cuadrado (euros/m2).

En el caso de Palma, la subida interanual, sin embargo, es del 7,84%, aunque en comparación con el mes anterior los precios bajan un 0,13% hasta los 19,37 euros/m2.

En toda España, el precio medio del alquiler sube un 14,72% frente al año pasado y se sitúa en 14,34 euros/m2 subiendo un 0,91% frente a diciembre de 2025.