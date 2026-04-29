Alumnos de bachillerato tratan con el conseller Vera la figura del político Antoni Maura en una mesa redonda. - CAIB

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de ocho alumnos de segundo de bachillerato de varios centros educativos han participado este miércoles, junto al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en una mesa redonda sobre el político Antoni Maura.

La mesa, titulada 'Parlam de Maura', se ha celebrado en el Museo de Mallorca y se trata de una actividad promovida por la Conselleria para abordar la figura del político y el contexto social de su tiempo, según han indicado en una nota de prensa.

Durante la sesión se ha abordado el papel histórico de Antoni Maura, la sociedad en la que desarrolló su trayectoria y las características políticas y sociales de la época.

El debate ha incluido también una comparación con la realidad actual, con el objetivo de analizar continuidades, diferencias y aprendizajes desde el presente.

Han participado Jairo Payeras, del IES Guillem Cifre de Colonya de Pollença; Pol Fernández y Laura Lagioia, del IES Bendinat de Calvià; Neus Qiao y Mireia Riera, del IES Joan Maria Thomàs de Palma; Jaume Pujol, del IES Montisión de Palma, y Carlos Beltrán y Claudia Soberanas, del centro Aixa Llaüt de Palma. Además, alumnos de estos centros han asistido como espectadores a la mesa redonda.

Con 'Parlam de Maura', la Conselleria quiere reforzar su compromiso con la divulgación, la educación y la participación activa de los jóvenes, convirtiendo el espacio museístico en un lugar de encuentro y de debate vivo entre el pasado y el presente.