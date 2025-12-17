Alumnos y docentes de FP de Baleares inician la preparación para la competición estatal Spainskills 2026

Los alumnos de las Illes Balears que participarán en los Spainskills 2026. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alumnos y profesores de formación profesional de diversos centros educativos de Baleares han participado este martes en una jornada de trabajo orientada a reforzar la cohesión del grupo y a comenzar a preparar su participación en la competición estatal Spainskills 2026.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado, el encuentro se ha llevado a cabo en las instalaciones de CampusEsport de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y ha servido como primera toma de contacto entre los participantes. El objetivo ha sido definir las líneas estratégicas de cara al campeonato.

Han asistido los alumnos ganadores de la última edición, que representarán a Baleares en el ámbito estatal, así como tutores, coordinadores y representantes del Servicio de Planificación Participación de la Dirección General de Formación Profesional y Ordenación Educativa.

SPAINSKILLS

Spainskills es una competición estatal que pone aprueba los conocimientos y las habilidades prácticas del alumnado de formación profesional en diferentes especialidades. Las pruebas se celebrarán del 24 al 28 de febrero de 2026 en el recinto de Ifema, en Madrid.

Las Islas participarán con representación en 20 modalidades como reparación de carrocería, desarrollo web, escaparatismo o farmacia y parafarmacia. Los ganadores de la competición estatal tendrán la oportunidad de representar a España en los campeonatos internacionales Euroskills y Worldskills.

La actividad está financiada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus, en el marco del programa Operativo de Educación, Formación, Empleo y Economía Social (Éfeso) del periodo 2021-2027.