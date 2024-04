Amor (ATA) aplaude la cuota cero de autónomos para emprendedores de Baleares

PALMA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha aplaudido este miércoles la cuota cero de autónomos para emprendedores anunciada por la presidenta del Govern balear, Marga Prohens.

"Servirá de ayuda a los nuevos autónomos y permitirá que Baleares siga siendo de los lugares en España donde más crecen las iniciativas empresariales", ha celebrado Amor en un mensaje en redes sociales, donde considera que se trata de una "muy buena iniciativa" y felicita por ello a la presidenta.

El Consell de Govern aprobará este viernes la medida, con una dotación inicial de un millón de euros que puede ser ampliada "si es necesario". El Govern estima que esta bonificación llegará a cerca de 1.000 autónomos emprendedores.

La cuota se abonará a través de diferentes convocatorias de subvenciones. La primera se abrirá el 15 de abril para altas desde el pasado 1 de julio de 2023.

Se trata de una cuota cero de aplicación los dos primeros años de actividad. El primer año no se requiere ningún requisito más allá de estar dado de alta como autónomo, y está abierto a todos los perfiles sin límite de edad. El segundo año, el requisito es que los beneficios no superen el salario mínimo. Para el tercer año, la bonificación es del 50 por ciento de la cuota siempre que los beneficios, de nuevo, no superen el salario mínimo.

Al margen de los autónomos emprendedores, la presidenta ha anunciado que "en los próximos meses" podrán presentar otro paquetes de medidas para autónomos consolidados --a partir de los 36 meses--.