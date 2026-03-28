Andratx acoge una conferencia sobre el presente y el futuro de la almendra mallorquina - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El salón de plenos del Ayuntamiento de Andratx ha acogido una conferencia sobre el presente y el futuro de la almendra de Mallorca organizada por la cooperativa agrícola del municipio.

La charla, titulada 'Present i futur de l'ametlla de Mallorca', forma parte de la programación de la Fira Agrícola i Ramadera de Andratx.

La ponencia, según ha informado el Consistorio en un comunicado, ha corrido a cargo de la ingeniera agrónoma y jefa de producción del Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera de Baleares, Carme Garau Taberner.

La experta ha ofrecido una visión técnica sobre la situación del cultivo de la almendra en Mallorca y ha repasado su evolución desde el siglo XX con la introducción de variedades comerciales que han mejorado la productividad y la resistencia, pero que también plantean retos en sostenibilidad y en la preservación de las variedades locales.

Como cierre, los responsables de la Cooperativa Agrícola de Andratx hicieron entrega de una medalla de oro a Bartolomé Vich y una medalla de plata a Bodegas ION de Andratx en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con el sector.

Al acto, entre otras autoridades, han asistido el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, y la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo.

"El sector primario es una pieza clave de nuestra identidad y de nuestro futuro, y desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando iniciativas que impulsen y pongan en valor nuestros productos y nuestras tradiciones", ha dicho la alcaldesa.