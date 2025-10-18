Andratx acoge la segunda edición de la Fira Marinera - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andratx ha inaugurado este sábado la segunda edición de la Fira Marinera, una cita que reúne a profesionales del sector náutico, artesanos y vecinos en torno a la cultura del mar.

Desde las primeras horas, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el recorrido de la feria ha recibido a cientos de visitantes que han podido disfrutar de las actividades, exposiciones y propuestas gastronómicas preparadas para este fin de semana.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha inaugurado oficialmente la feria acompañada por los consellers de Educación y Universidades, Antoni Vera, y de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.

Gonzalvo ha destacando "la importancia de mantener viva la identidad marinera del municipio y apoyar a los profesionales y comercios que la mantienen activa".

La Fira Marinera reúne una treintena de estands dedicados a la náutica, la exposición y venta de embarcaciones de segunda mano, además de un mercado artesanal con productos típicos y artículos vinculados al mar.

La programación incluye actividades como los bautizos de vela o la exposición 'Bitàcola Visual del Port d'Andratx', que realiza un recorrido artístico por la historia y el paisaje del puerto.

La música también tiene un papel protagonista con la Batucada El Puntazo y los Dragomonis, que animará la Avenida Mateo Bosch a partir de las 17.30 horas, seguida de la presentación de la Gala Benéfica contra el Cáncer.

La jornada culminará con un variado programa musical en la misma avenida, con las actuaciones de DJ Ross, Antonio Carmona, Jimy Fantasy y Ramonells.

Varios establecimientos del puerto se han sumado a la celebración ofreciendo menús especiales elaborados para la ocasión e inspirados en la tradición marinera y los productos locales.