Andratx aprueba la nueva ordenanza municipal que regula la venta ambulante y los mercados semanales

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Andratx ha aprobado la nueva ordenanza municipal que regula la venta ambulante y los mercados semanales.

Esta normativa sustituye a la anterior que, según el equipo de gobierno, estaba "obsoleta y desfasada" respecto a la realidad comercial y social del municipio, ha señalado el Ayuntamiento este jueves.

Con esta actualización, el Consistorio busca modernizar la gestión y el control de la venta ambulante, así como garantizar un desarrollo ordenado de los mercados tradicionales.

La nueva regulación establece las normas para los mercados de la villa (miércoles), S'Arracó (sábado) y, como novedad, contempla la creación de un mercado semanal en el Port d'Andratx, dedicado principalmente a la alimentación, flores, plantas y producto local.

El texto aprobado regula los requisitos administrativos de los vendedores, el horario de funcionamiento --de 08.00 a 13.30 horas-- y la obligación de mantener limpios los espacios.

También fija el número máximo de paradas y las dimensiones de los puestos, y crea la figura de una persona encargada del mercado, que velará por el cumplimiento de la normativa junto con la Policía Local.

La ordenanza incluye además un régimen sancionador con multas que pueden alcanzar los 3.000 euros en casos de infracciones graves o reiteradas.

La alcaldesa del municipio, Estefanía Gonzalvo, ha subrayado que la nueva ordenanza "responde al compromiso del equipo de gobierno de adaptar la normativa local a las necesidades actuales de Andratx, ofreciendo un marco más claro, moderno y equilibrado tanto para los vendedores como para los vecinos".

Desde el Ayuntamiento han resaltado que en esta legislatura el gobierno municipal ha impulsado la actualización de diversas ordenanzas, con el objetivo de dotar al municipio de una estructura normativa "más moderna y adaptada a los nuevos tiempos".