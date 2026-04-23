Andratx celebra los 30 años del concurso literario 'Imagina Escrivint' con una gran jornada cultural por Sant Jordi - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha celebrado durante la jornada de Sant Jordi la 30ª edición del concurso literario 'Imagina Escrivint', impulsado en 1996 por Rafel Oliver Grammatico, que ha reunido a jóvenes escritores en torno a la creatividad y la lectura.

La plaza Miquel Moner, junto a la Biblioteca Municipal Jaume Bover, ha sido el escenario de la entrega de premios, según ha informado el Ayuntamiento.

El acto ha contado con la participación de la mayoría de centros educativos del municipio y ha reunido a numerosos alumnos, familias y vecinos en una tarde festiva dedicada a la literatura.

El evento lo ha presisido la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, junto a la regidora de Servicios Generales, Laura Monedero, y la regidora de Cultura y Educación, Mady Juan, además de otros miembros del Consistorio.

Así, se han entrado los premios en las modalidades de relato y poesía, reconociendo el talento de los jóvenes participantes. Los galardones han sido para alumnos de distintos centros educativos del municipio, con especial presencia de CEIP Els Molins, CEIP Es Vinyet, CEIP Ses Bassetes y el Col·legi Ramon Llull. En esta edición han participado alrededor de 700 alumnos.

Durante el acto también se ha rendido un reconocimiento especial a Rafel Oliver Grammatico, fundador del certamen, con la entrega de una placa conmemorativa por su impulso y trayectoria al frente de esta iniciativa cultural.

Oliver ha destacado que el concurso mantiene el mismo espíritu con el que fue creado, subrayando que "todo es importante en este mundo, pero también hay que tener tiempo y espacio para la lectura, una actividad que te acompaña toda la vida".

La jornada ha contado también con la presencia de las escritoras locales Neus Coll y Claudia Suasi, quienes han presentado sus publicaciones 'Els Dimonis des Portet' y 'El cigne acolorit', respectivamente.

El programa ha incluido además actividades para todos los públicos, como el cuentacuentos infantil 'Jordi i el drac', talleres creativos, un podcast en directo y propuestas lúdicas para los más pequeños.

La celebración ha contado con una parada de libros a cargo de Querubins y la tradicional venta de rosas con Més que Flors, reforzando el ambiente propio de Sant Jordi.

La alcaldesa ha subrayado que 'Imagina Escrivint' "es mucho más que un concurso, es una herramienta para despertar la creatividad de nuestros jóvenes y fomentar valores culturales que perduran en el tiempo".

Igualmente, ha puesto en valor la implicación de los centros educativos y de las familias, afirmando que "sin su participación, iniciativas como esta no tendrían el mismo impacto en la sociedad de Andratx".