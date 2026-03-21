Andratx celebra una nueva edifición de 'La Botiga al Carrer' con una veintena de escaparates - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Andratx ha acogido este sábado una nueva edición de 'La Botiga al Carrer 2026', una iniciativa de dinamización comercial que, en esta edición, se ha celebrado en la Plaza de España.

Durante toda la jornada, el evento ha acogido a numerosos vecinos y visitantes que han disfrutado de una amplia oferta comercial, con una veintena de escaparates repartidos por la plaza, junto a varios artesanos del municipio que se han sumado a la iniciativa.

El Ayuntamiento ha subrayado en una nota de prensa que la jornada ha estado acompañada con ambientación musical durante todo el día, así como con actividades dirigidas a todos los públicos.

Entre ellas, han destacado el taller de manualidades organizado por el Casal de Joves, centrado en la creación de flores típicas de Mallorca con motivo de la primavera, que ha contado con una amplia participación de jóvenes.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, junto a varios regidores del equipo de gobierno, ha visitado las paradas y ha mostrado su apoyo al comercio local, poniendo en valor la importancia de este tipo de iniciativas.

"Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para impulsar el comercio local y dinamizar nuestras calles, creando espacios de encuentro donde vecinos y visitantes puedan disfrutar y apoyar a nuestros establecimientos", ha apuntado.

Esta iniciativa forma parte de las acciones de promoción económica impulsadas por el Ayuntamiento, a través del Área de Promoción Económica que dirige Sandra Milena Valencia, con el objetivo de apoyar al comercio local, generar actividad en el municipio y ofrecer experiencias atractivas tanto a residentes como a visitantes.