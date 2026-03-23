Andratx celebrará su feria con bailes folclóricos, gastronomía, un mercado artesanal y exhibiciones de animales

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, presenta la programación de la feria del municipio. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Andratx celebrará del 27 al 29 de marzo su tradicional Fira con bailes folclóricos, gastronomía, un mercado artesanal y exhibiciones de animales, entre otras actividades.

El programa de actividades ha sido presentado este lunes por la alcaldesa, Estefanía Gonzalvo, y los regidores de Ferias, Sandra Milena, y de Medio Ambiente, Antoni Nicolau.

Los actos, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, arrancarán el próximo viernes con la conferencia 'Present i futur de l'ametlla de Mallorca', que irá a carho de la ingeniera agrónoma Carme Garau.

La sesión, que se celebrará a las 19.00 horas en la sala de plenos del Consistorio, contará también con la presentación del presidente del Camp Mallorquí, Miquel Gual.

Entre las propuestas destacadas se encuentra el FolkAndratx Festival 2026, que se celebrará los días 28 y 29 de marzo y contará con la participación del Grup de Danses Alimara (Valencia), la Asociación Cultural Bel (Tenerife) y Aires d'Andratx (Mallorca).

El sábado 28 a las 17.30 horas tendrá lugar la recepción oficial y desfilada desde Son Mas hasta la plaza de España, mientras que el domingo 29 se celebrará la muestra de música y baile tradicional en la terraza de en Barba-roja.

En materia gastronómica, la feria también contará con la Ruta de la Tapa, que tendrá lugar el sábado y la Mostra Gastronómica, prevista para el domingo y en la participarán más de una veintena de establecimientos.

También volverá a reunir la tradición, el sector primario y la dinamización local con propuestas que incluyen exposiciones agrícolas y ganaderas, mercado de producto local, gastronomía, actividades culturales y exhibiciones ecuestres.

Además, se podrá visitar la exposición 'Projecte Conjunt APS Serra de Tramuntana: de l'ametller a la taula', que se inaugurará el 27 de marzo y permanecerá abierta hasta el 29 de mayo.

El sábado la jornada incluirá el mercado artesanal, exhibiciones caninas, concursos tradicionales como el de ovejas con perro pastor y la doma de campo, talleres infantiles y música en directo.

El domingo 29 continuará la programación con la exposición de Classic Riders y coches Drift, zona infantil con talleres y espectáculos, exhibiciones ecuestres, concurso de doma de caballos, el IX concurso de motosierra y la XIII Jornada Gastronómica.

Gonzalvo ha considerado que la feria es "una de las citas más importantes del municipio, que pone en valor sus raíces, el trabajo del sector primario y su riqueza cultural y gastronómica".

"Seguimos apostando por una feria abierta a todos, que dinamiza el pueblo y refuerza nuestra identidad como municipio", ha subrayado la alcaldesa.