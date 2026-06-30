Andratx entrega a ELA Balears más de 2.200 euros recaudados en el Trail Solidario en memoria de David Villanueva - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha entregado este martes a ELA Balears un cheque solidario por importe de 2.227 euros, correspondiente a la recaudación obtenida con el Trail Solidario celebrado el pasado 30 de mayo en memoria de David Villanueva.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, y el regidor de Deportes, Lluís Toni Sieiro, han entregado el cheque este martes en un acto al que también han asistido familiares de David Villanueva y representantes de ELA Balears.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, desde la asociación han agradecido el apoyo recibido y el compromiso mostrado por el municipio con las personas afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica.

El Trail Solidario reunió a más de un centenar de participantes en una jornada no competitiva de deporte y convivencia, con recorridos adaptados a diferentes niveles que permitieron descubrir algunos de los parajes más emblemáticos del municipio.

La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Andratx con la colaboración de ELA Balears y Paguera Vertical, también habilitó un dorsal cero para todas aquellas personas que quisieron colaborar con la causa sin participar en la marcha.

Desde el Ayuntamiento han agradecido la implicación de todos los participantes, voluntarios, Protección Civil, Policía Local, comercios colaboradores, familiares y personas que hicieron posible el desarrollo de esta iniciativa solidaria.

La alcaldesa ha destacado que "Andratx ha vuelto a demostrar que es un pueblo comprometido y solidario", subrayando que esta aportación es "el resultado de la implicación de muchas personas que quisieron rendir homenaje a David Villanueva y colaborar con ELA Balears"

"Gracias a todos los que hicieron posible esta iniciativa y contribuyeron a convertir el deporte en una herramienta de apoyo y esperanza", ha añadido.