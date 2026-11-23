Andratx entrega más de 73.500 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer recaudados en una gala benéfica - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha entregado 73.521 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) que fueron recaudados durante una gala benéfica en la que participaron artistas, empresas, entidades y vecinos del municipio.

El acto de entrega del cheque, que ha tenido lugar este lunes ha contado con la presencia de la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, el presidente de la AECC en Baleares, José Reyes Moreno, y organizadores, colaboradores y representantes de las peñas de la localidad que contribuyeron a esta iniciativa solidaria.

La gala, impulsada por un grupo de emprendedoras del Port d'Andratx bajo la iniciativa Puerto de Andratx Unido 2026, se celebró el pasado 17 de octubre en el marco de la III Fira Marinera y reunió a numerosos asistentes, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los 73.521 euros recaudados se destinarán a las labores de investigación, prevención y acompañamiento a pacientes oncológicos y sus familias que lleva a cabo la AECC en Baleares.

Gonzalvo ha agradecido la implicación de todas las personas que hicieron posible la gala y ha puesto en valor la solidaridad demostrada por el municipio y la importancia de colaborar con iniciativas como esta.

Desde el Ayuntamiento de Andratx se ha trasladado también un agradecimiento especial a las organizadoras, artistas, empresas patrocinadoras, colaboradores, peñas y a todas las personas que participaron en el evento.