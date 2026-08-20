Andratx impulsa el anteproyecto del futuro aparcamiento de Son Podé, con 200 plazas. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha presentado el anteproyecto del futuro aparcamiento situado en el barrio de Son Podé, que permitirá dotar al centro del pueblo de alrededor de 200 nuevas plazas.

Esta actuación se enmarca en la línea de trabajo que el Ayuntamiento de Andratx, según han indicado en un comunicado, está llevando a cabo desde el inicio de la legislatura para incrementar de manera significativa el número de plazas de aparcamiento disponibles en el municipio.

En este periodo ya se han creado alrededor de 1.000 nuevas plazas, dando respuesta a una de las principales demandas de los vecinos.

El futuro aparcamiento de Son Podé permitirá incrementar de manera significativa la oferta de estacionamiento en el centro del pueblo.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que desde el inicio de la legislatura se ha trabajado para dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos, en relación a disponer de más plazas de aparcamiento. "Ya hemos creado alrededor de un millar de nuevas plazas y seguimos avanzando con proyectos como el de Son Podé, que permitirá sumar cerca 200 nuevas plazas en pleno centro de Andratx", ha afirmado la primer edil.