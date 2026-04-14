Andratx incorpora un camión de última generación a la flota de vehículos de recogida de residuos.
PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Andratx ha presentado un nuevo vehículo destinado al servicio de recogida de residuos, incorporado a la flota municipal para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio en todo el municipio.
El acto ha contado con la presencia de responsables de la empresa concesionaria de recogida de residuos, Urbaser, el regidor de Medio Ambiente, Antoni Nicolau, y la alcaldesa, Estefanía Gonzalvo.
Se trata de un camión de última generación diseñado específicamente para entornos urbanos, que permitirá optimizar las rutas de recogida y reforzar las tareas de limpieza.
El vehículo destaca por su mayor capacidad operativa, su maniobrabilidad en calles estrechas y su equipamiento en materia de seguridad y eficiencia, contribuyendo a un servicio más sostenible y adaptado a las necesidades actuales.
"La incorporación de este nuevo vehículo supone un paso más en la mejora de los servicios municipales, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con un municipio más limpio, eficiente y sostenible", ha concluido Gonzalvo.