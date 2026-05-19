Andratx incorpora drones para reforzar la vigilancia del tráfico y el control del orden público

Policía pilotando un dron. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Andratx ha incorporado drones para apoyar dispositivos de tráfico y seguridad vial, así como el control de situaciones que alteren el orden público y el entorno urbano y natural.

Según ha informado el Consistorio del municipio en un comunicado, también controlarán los ruidos por encima del límite permitido, así como las incidencias relacionadas con animales y la detección de vertidos incontrolados y acumulación de residuos.

La incorporación de esta tecnología facilitará que las actuaciones sean más rápidas y eficientes y, así, optimizar los recursos del cuerpo y mejorar la respuesta ante incidencias o infracciones.

El uso de drones policiales permite ampliar la vigilancia en determinadas zonas del municipio, especialmente en espacios de difícil acceso durante dispositivos de control y prevención.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado el trabajo que se lleva a cabo desde el Consistorio para dotar a la Policía de nuevas herramientas y ha asegurado que la incorporación de estas tecnologías permite reforzar la convivencia y la protección de los espacios públicos.