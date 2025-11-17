Andratx invertirá 370.000 euros en renovar el césped del campo de fútbol municipal 'Sa Plana'

Archivo - Gonzalvo y Lluís Toni Sieiro mantuvieron una reunión en las instalaciones de Sa Plana con técnicos municipales; los responsables de la empresa adjudicataria y el presidente del Club Esportiu Andratx, Rafael Ribot - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX - Archivo

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha adjudicado las obras de renovación y modernización del campo de fútbol municipal 'Sa Plana', donde invertirá 368.732,70 euros.

Según ha informado este Consistorio en un comunicado, el proyecto permitirá sustituir el actual césped artificial, mejorar la funcionalidad de las instalaciones y ofrecer unas condiciones de juego y entrenamiento más seguras y de mayor calidad para los usuarios.

La actuación forma parte del plan municipal de mejora de las infraestructuras deportivas, que tiene como objetivo modernizar los equipamientos públicos y dar respuesta a las necesidades de los clubes y deportistas locales.

El proyecto contempla la renovación integral del césped artificial, la instalación de un nuevo marcador electrónico con pantalla LED, la colocación de porterías y banquillos nuevos, y la mejora de las zonas de acceso y calentamiento mediante la reutilización de pavimento de césped artificial.

Según la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, esta actuación supone "un paso importante en la modernización de las instalaciones deportivas del municipio, especialmente en un espacio tan emblemático como Sa Plana, punto de encuentro de muchas generaciones". La alcaldesa ha remarcado que el Ayuntamiento "continúa apostando por el deporte como motor social, y modernizar Sa Plana era una prioridad que ahora se hace realidad con responsabilidad y visión de futuro".

Recientemente, la alcaldesa, los técnicos municipales, el regidor de Deportes, Luis Toni Sieiro, los responsables de la empresa adjudicataria y el presidente del Club Esportiu Andratx, Rafael Ribot, mantuvieron un encuentro en las instalaciones de Sa Plana, donde todas las partes acordaron una hoja de ruta que se ejecutará para optimizar el desarrollo de las obras y atajar cualquier imprevisto si se diera el caso.

Con esta inversión, el Ayuntamiento ha hecho hincapié en que reafirma su compromiso con la promoción del deporte local y con la mejora de las infraestructuras municipales.