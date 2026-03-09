Andratx lanza una nueva ayuda para rehabilitación de fachadas

Alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones destinada a fomentar la rehabilitación, conservación y embellecimiento de las fachadas de los edificios situados en los cascos urbanos del municipio.

La iniciativa, según ha indicado el Consistorio en un comunicado, tiene como objetivo contribuir a mejorar la imagen urbana, favorecer la conservación del patrimonio arquitectónico y evitar el deterioro progresivo de viviendas y edificios, ayudando a los propietarios a llevar a cabo actuaciones de mantenimiento y mejora.

Las ayudas están dirigidas a propietarios de viviendas unifamiliares, edificios plurifamiliares, conjuntos de apartamentos o comunidades de propietarios que quieran realizar obras de mantenimiento, restauración o rehabilitación en las fachadas de sus inmuebles.

La subvención cubrirá hasta el 25 por ciento del presupuesto de ejecución de las obras, con un máximo de 15.000 euros por edificio, y cuenta con una dotación total de 75.000 euros.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el día 8 de abril, preferentemente a través de la sede electrónica municipal o de forma presencial en el Servicio de Atención Ciudadana.

Las obras deberán estar finalizadas antes del 2 de febrero de 2027, momento en el que se procederá a la justificación y al abono de la ayuda correspondiente.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que con esta convocatoria se quiere incentivar la mejora y conservación de las fachadas de los núcleos urbanos, ayudando a los propietarios a mantener en buen estado sus edificios y contribuyendo al cuidado de la imagen del municipio".