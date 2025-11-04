Andratx mostrará en la WTM sus guías de snorkel y kayak

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, presentará este martes en la World Travel Market (WTM) de Londres las dos guías turísticas del municipio, dedicadas al snorkel y al kayak, dentro del escaparate de promoción de este municipio mallorquín como destino activo y sostenible durante todo el año.

"Queremos mostrar que Andratx es mucho más que sol y playa. Nuestro entorno natural nos permite disfrutar del mar y de la montaña en cualquier época del año, y estas guías son una invitación a hacerlo de forma responsable y en contacto directo con la naturaleza", ha destacado la alcaldesa.

La presentación tendrá lugar en el stand del municipio dentro del espacio de Mallorca, donde la delegación andritxola -encabezada por la alcaldesa, el regidor de Turismo, Lluís Toni Sieiro, y la técnica municipal de Turismo- compartirá con profesionales del sector los detalles de ambas publicaciones.

La guía 'Rutas en kayak' propone cinco itinerarios por los puntos costeros de Sant Elm, Port d'Andratx y Camp de Mar, con más de 25 kilómetros de recorrido, mientras que la guía de snorkel reúne 11 zonas marinas del Ponent de Mallorca con "fondos llenos de vida y color, ideales para disfrutar durante todo el año", señala el Consistorio en un comunicado.

Gonzalvo ha subrayado que esta acción "forma parte del compromiso del Ayuntamiento con un turismo de calidad, sostenible y que ponga en valor el patrimonio natural de Andratx".