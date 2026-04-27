Andratx niega que vaya a peatonalizar la plaza de España tras iniciarse una recogida de firmas contra la medida

Reunión del Ayuntamiento de Andratx con los comerciantes y vecinos de la zona de la plaza de España. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha negado que tenga intención de peatonalizar por completo la zona de la plaza de España después de que se haya iniciado una recogida de firmas en contra de la medida.

Así lo ha trasladado la alcaldesa, Estefanía Gonzalvo, en la reunión que la mañana de este lunes ha mantenido con los comerciantes y los vecinos de la zona.

Gonzalvo ha desmentido que su equipo de gobierno haya planteado la peatonalización de la plaza de España y ha asegurado que cualquier cierre al tráfico será con motivo de actos de interés general mediante el uso de bolardos retráctiles automáticos.

Asimismo, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, ha explicado que la iniciativa municipal pasa por mejorar los accesos y la accesibilidad de la zona, así como estudiar una prueba piloto de cierre al tráfico durante los fines de semana, una medida que, en cualquier caso, sería consensuada con comerciantes y vecinos.

En cuanto a seguridad ciudadana, la alcaldesa ha recordado que durante esta legislatura se ha conseguido completar los efectivos en el cuerpo de Policía Local y que su presencia ha aumentado en todas las zonas, incluida la plaza, aunque no ha descartado implementar nuevos refuerzos.

Durante la reunión también se han abordado diferentes cuestiones planteadas por comerciantes y vecinos, centradas principalmente en la organización del tráfico, el mantenimiento del entorno, la mejora de la actividad comercial y una mayor presencia policial.

"El objetivo es avanzar con consenso, escuchando a vecinos y comerciantes, y adoptando aquellas medidas que permitan mejorar la convivencia y dinamizar el centro de Andratx sin perder su esencia", ha dicho Gonzalvo.