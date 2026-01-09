Andratx organizará una fideuà popular con DJ, pasacalles y actuaciones musicales para celebrar Sant Antoni 2026

El regidor de fiestas de Andratx, Iván Sánchez, y la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, presentan el programa de fiestas de Sant Antoni 2026. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha presentado el programa de actos que se llevarán a cabo durante los dos próximos fines de semana para celebrar Sant Antoni, en el que se incluye una fideuà popular con DJ, pasacalles y conciertos.

La programación ha sido organizada por el área de Fiestas, que dirige el regidor Iván Sánchez, y fue presentada en Son Mas junto a la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, para la que han destacado la implicación de las entidades locales y la participación vecinal, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

En Andratx, los actos comenzarán el sábado 17 con la 'encesa de foguerons' y el 'correfoc' a cargo de Dragomonis Andratx, seguidos de actuaciones musicales. Las bolsas para torrar, a 5 euros, se venderán a beneficio de la Fundació NEMO.

El domingo 18 se celebrarán los actos más tradicionales, con la actuación de la Escoleta Aires d'Andratx, el pasacalles de carrozas y monturas y las Beneïdes, que este año se realizarán en la plaza des Pou, además de la entrega de premios y una fideuà popular amenizada por DJ Biel Martorell.

En s'Arracó, Sant Antoni tendrá lugar el sábado 17 con las Beneïdes, la 'encesa de foguerons' y una 'ballada popular' con el grupo Calabruix, además de la venta de bolsas para torrar y servicio de barra a cargo de la asociación cultural Caparrots de s'Arracó.

La programación se cerrará en el Port d'Andratx el sábado 24, con las Beneïdes, la 'encesa de foguerons' en la plaza de l'Església y actuaciones musicales nocturnas, con venta de bolsas para torrar y servicio de barra gestionados por la Associació de Carreters i Cavallistes d'Andratx.