Andratx presenta en Fitur una campaña promocional para posicionarse como destino turístico durante todo el año

PALMA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha presentado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid un nuevo vídeo promocional que, bajo el lema 'Andratx ho és tot 365', busca posicionar al municipio como un destino turístico durante todo el año.

La pieza audiovisual, reproducida en el marco de un acto institucional celebrado este jueves en el estand de Baleares, combina imágenes de mar y montaña, pueblos con identidad, patrimonio natural y cultural, deporte y vida cotidiana.

Durante la presentación, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, se ha puesto en valor la diversidad de lugares como Sant Elm, Andratx, Sa Dragonera, la Trapa, Camp de Mar o el puerto de Andratx, junto a escenas que reflejan cultura, gastronomía, deporte y tradiciones.

"Este vídeo muestra lo que somos: un municipio auténtico, acogedor y lleno de vida durante todo el año, que quiere crecer desde el respeto, la calidad y la sostenibilidad", ha explicado la alcaldesa, Estefanía Gonzalvo.

Por su parte, el regidor de Turismo, Lluís Toni Sieiro, ha destacado que con esta campaña se pretende "atraer a un visitante que valore la naturaleza, la cultura, el deporte y la tranquilidad, y que entienda que Andratx es mucho más que sol y playa".