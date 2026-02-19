Andratx presenta el Plan de Actuación de Ámbito Local contra incendios forestales- AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx presentará el próximo martes el Plan de Actuación de Ámbito Local (PAAL) contra incendios forestales para reforzar la prevención, la planificación y la respuesta ante el riesgo de incendios forestales.

El acto se celebrará a las 18.00 horas en el Castell de Son Mas y estará abierto a la ciudadanía para dar a conocer las principales líneas de actuación del plan, así como fomentar la implicación de los vecinos en la protección del entorno.

Según ha señalado el Ayuntamiento, el PAAL recoge medidas para reducir la carga de combustible vegetal y mejorar la seguridad en zonas urbanas y forestales.

Entre ellas, han destacado la creación de jardines cortafuegos, una estrategia que contribuye a disminuir el riesgo de propagación del fuego y a proteger tanto las viviendas como el paisaje.

Durante el encuentro participarán el técnico redactor de Gest Ambiental Miquel Lliteras; la técnica forestal del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) Carolina Rodríguez; el regidor de Medio Ambiente y Protección Civil, Antoni Nicolau; y la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo.

Desde el Ayuntamiento han subrayado que la prevención y la corresponsabilidad son fundamentales para hacer frente a los incendios forestales, especialmente en un municipio con un alto valor ambiental y paisajístico como Andratx.

El acto servirá también para resolver dudas y ofrecer recomendaciones prácticas dirigidas a la ciudadanía para proteger sus viviendas y contribuir a la conservación del entorno natural.