Andratx presenta el plan de actuación para prevenir y gestionar el riesgo de incendios forestales

Presentación del Plan de Actuación de Ámbito Local contra Incendios Forestales de Andratx - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha presentado el Plan de Actuación de Ámbito Local contra Incendios Forestales (PAAL) 2025-2034 del municipio, una herramienta para reforzar la gestión y la prevención del riesgo de incendios.

El plan se ha presentado en el Castell de Son Mas en un encuentro en el que han participado vecinos y representantes de varias asociaciones, según ha destacado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

El técnico redactor de Gest Ambiental Miquel Lliteras ha hecho una presentación sobre los incendios en el ámbito mediterráneo, el diagnóstico del municipio, la evaluación del riesgo y las actuaciones de prevención.

Según Lliteras, el actual modelo territorial, marcado por el abandono agrario y la continuidad de masas forestales, favorece incendios de mayor intensidad, especialmente en zonas de interfaz urbano-forestal.

También ha señalado la influencia de la orografía y la dispersión de viviendas, que dificultan las labores de extinción, y ha destacado la necesidad de actuar de forma preventiva mediante la gestión del combustible, la creación de fajas de seguridad, la mejora de accesos y la planificación del riesgo.

Por su parte, la técnica forestal del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) Carolina Rodríguez ha ofrecido una charla formativa sobre los jardines cortafuegos, que se basa en la gestión del riesgo a través de la jardinería.

Asimismo, ha señalado que la sequía, la baja humedad ambiental, la acumulación de combustible vegetal y el abandono de tierras de cultivo incrementan el riesgo de incendios.

También han participado el regidor de Medio Ambiente y Protección Civil, Antoni Nicolau, y la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, quienes han subrayado la importancia de la prevención y la implicación ciudadana en la protección del entorno y la seguridad de las personas.

El plan pone el foco en la gestión territorial preventiva como una responsabilidad compartida, con medidas dirigidas a la autoprotección, la gestión de la interfaz urbano-forestal, la mejora de accesos y el fomento de una cultura preventiva.