Andratx rebajará la tasa de basura a viviendas y comercios que se adhieran al programa de inspección de residuos

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PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha aprobado una reducción de la tasa de basura para las viviendas y comercios que se adhieran al programa de inspección técnica de residuos el año que viene.

El Consistorio ha señalado este jueves en un comunicado que, en concreto, los comercios de este municipio mallorquín se beneficiarán de una rebaja de entre el diez y el 12 por ciento en esta tasa.

Según el Ayuntamiento, estos descuentos se deben a la colaboración de los vecinos y su compromiso con la separación y gestión adecuadas de los residuos.

El Consistorio ha destacado que la participación ciudadana es "fundamental" para mejorar el servicio y avanzar hacia una gestión más eficiente.