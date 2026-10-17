Andreu Servera encabezará la lista de Més per Menorca al Parlament en 2027

El candidato de Més per Menorca al Parlament para las elecciones autonómicas de 2027, Andreu Servera, se dirige a la asamblea de la formación. - MÉS PER MENORCA

MENORCA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asamblea de Més per Menorca celebrada este sábado en Fornells ha aprobado la candidatura de Andreu Servera, Emma Navarro y Víctor Ferrer para encabezar la lista del partido al Parlament en las elecciones autonómicas de 2027.

La candidatura ha sido avalada por un total de 115 afiliados y, al no haber otra candidatura para liderar la lista al Parlament, la asamblea ha ratificado por unanimidad que Servera sea el candidato de Més per Menorca.

En un comunicado, la formación menorquinista ha indicado que en la misma asamblea se han validado dos candidaturas para liderar la lista al Consell de Menorca, una encabezada por Noemí Garcia, Esteve Barceló y Leonor Berja, y otra por Elies Coll.

La candidatura liderada por Noemí Garcia ha recibido un total de 120 avales y la de Coll ha sido registrada con el aval de nueve militantes. Una vez validadas las candidaturas presentadas, se da por abierta la campaña para defender la propuesta que acabará con la convocatoria de unas primarias para los afiliados que se celebrarán próximo 7 de noviembre.