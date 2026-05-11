Angustioso rescate con final feliz en Mallorca: salvan la vida a un perro que había caído a un pozo de seis metros

El perro rescatado tras caer a un pozo de seis metros en Mallorca. - GUARDIA CIVIL

PALMA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y los Bomberos han rescatado a un perro que había caído en el interior de un pozo de seis metros en el término municipal de Sant Joan, en Mallorca.

El rescate se realizó este domingo después de que un vecino alertara sobre la presencia del animal en una finca de la localidad.

Al llegar al lugar, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) comprobaron que el can, un perro de raza bretón, se encontraba a unos seis metros de profundidad.

A pesar de que el pozo contenía agua, el animal logró mantenerse con vida apoyándose en unos palés de madera que flotaban en la superficie. No obstante, presentaba signos evidentes de extenuación y diversas heridas leves.

Dada la profundidad y la dificultad técnica del terreno, se solicitó el apoyo de los Bomberos de Mallorca, en concreto del parque de Manacor.

Los especialistas emplearon técnicas de rescate vertical para descender al pozo y extraer al animal de forma segura.

Tras el rescate, y ante la imposibilidad de localizar al propietario de forma inmediata, el perro fue trasladado al Centro de Protección de Animales Domésticos (Cepad) para recibir atención veterinaria y custodia especializada.

La Guardia Civil ha instruido diligencias policiales para esclarecer las circunstancias del suceso ante la posible comisión de un delito de maltrato animal.

La Benemérita ha recordado la problemática existente en Baleares relacionada con la existencia de pozos y perforaciones que carecen de medidas mínimas de seguridad o protección, lo que provoca periódicamente accidentes tanto de animales como de personas.