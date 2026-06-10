Aniversario de la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial: conciertos, GastroFest y visitas a posesiones

Campaña de conmemoración del 15º aniversario de la Serra de Tramuntana como patrimonio mundial - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca conmemorará el 15º aniversario de la declaración de la Serra de Tramuntana como patrimonio mundial por la Unesco con la celebración de más de una treintena de actividades culturales y divulgativas, conciertos y citas gastronómicas.

La conmemoración se enmarca en la campaña 'Una pinzellada de memòria. 15 anys, Patrimoni Mundial', presentada este miércoles por el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster.

La campaña nace con la voluntad de rendir homenaje a todas las personas que, generación tras generación, han contribuido a modelar, conservar y transmitir los valores que han convertido a la Serra de Tramuntana en un paisaje cultural único en el mundo, según ha señalado el Consell en una nota de prensa.

En este sentido, Fuster ha subrayado que la Serra es patrimonio mundial en la categoría de paisaje cultural, destacando que es "un reconocimiento que pone en valor no solo su belleza natural, sino también la relación entre las personas y el territorio a lo largo de los siglos".

"La Serra es el resultado de miles de pequeñas aportaciones anónimas. De 'margers', campesinos, ganaderos, agricultores, pescadores, propietarios y trabajadores que han ido construyendo este paisaje a pinceladas", ha dicho el conseller insular.

Asimismo, ha explicado que el objetivo de la institución insular con esta conmemoración es "reconocer su contribución y reivindicar que la Serra de Tramuntana sigue siendo una obra viva".

La campaña toma como hilo conductor una pieza audiovisual que presenta la Serra como una gran obra de arte colectiva que continúa pintándose cada día gracias a las personas que la cuidan y viven en ella.

MÁS DE UNA TREINTENA DE ACTIVIDADES

Para trasladar este mensaje y acercar a la ciudadanía al paisaje cultural, el Consell ha preparado un amplio programa de actividades que se desarrollará entre los meses de junio y julio e incluye más de una treintena de propuestas repartidas por diferentes municipios de la Serra.

Entre las iniciativas han destacado el programa 'La Serra en obert', que permitirá descubrir empresas con el Distintivo Serra de Tramuntana y algunas de las posesiones más emblemáticas del territorio.

Las actividades incluyen visitas a viñedos, olivares, cooperativas agrícolas, talleres artesanales y explotaciones agrarias, así como a espacios patrimoniales como Raixa, Can Bardí, Son Vic Vell o Son Marc.

En cuanto a las actuaciones musicales, se ofrecerá un concierto de los Blauets de Lluc con Marco Mezquida Trio, dentro del festival 'Sons de nit'; así como la propuesta 'Entorn de Joan Alcover' de la Fundación Rotger Villalonga, que combinará música y poesía a partir de la obra del poeta mallorquín.

También se celebrará el concierto 'Debon canta Suau' en Raixa, que unirá los versos de Pere Suau con la voz de Pau Debon, y el tradicional concierto de la Capella Mallorquina en el Torrent de Pareis, uno de los eventos culturales más emblemáticas del verano mallorquín.

La programación también incluye actividades culturales y divulgativas como la presentación del libro 'La Serra encantada. Rondalles de la Serra de Tramuntana', una mesa redonda sobre el significado de ser patrimonio mundial y la exposición 'La Serra de Tramuntana, abans i després', que podrá visitarse en el Centro Cultural La Misericòrdia.

Otra de las citas destacadas será la GastroFest en la Serra, que tendrá lugar el 4 de julio en Mancor de la Vall. Es la primera feria gastronómica dedicada a los productos con Distintivo Serra de Tramuntana e incluirá degustaciones, visitas guiadas, actividades familiares, concurso de cocina y música.

El acto central se celebrará el 2 de julio bajo el título 'Una pinzellada a la memòria. 15 anys, Patrimoni Mundial', en los jardines de Alfàbia. El evento combinará música, reconocimientos y diferentes momentos conmemorativos para rendir homenaje a todas las personas que han contribuido a conservar este paisaje cultural excepcional.