Anna Traveset recibe el Premio Nacional de Investigación en Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales - UIB

PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La investigadora del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea CSIC-UIB) Anna Traveset ha recibido el Premio Nacional de Investigación Alejandro Malaspina, Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales.

Traveset ha recibido el galardón este lunes en un acto en el Palau de Pedralbes de Barcelona presidido por el rey Felipe VI. También han asistido a la entrega de premios el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot.

"Este es un premio que valoro especialmente, por su prestigio y porque reconoce el trabajo que he hecho todos estos años. Lo recojo no solo en mi nombre sino, sobre todo, en el de todas las personas con las que he trabajado a lo largo de mi carrera, ya que la investigación es un trabajo de equipo o, al menos yo, no la sé entender de ninguna otra manera", ha subrayado Traveset, según ha trasladado la UIB.

Por su parte, el director del Imedea, Alejandro Orfila, ha destacado que por segundo año consecutivo investigadores del centro han sido galardonados con los máximos premios centíficos españoles. "Sin duda, demuestra el alto nivel y la potencia de la ciencia que se hace en Baleares", ha celebrado.

Su liderazgo en proyectos internacionales y sus numerosas publicaciones científicas la sitúan entre las ecólogas más influyentes del mundo, ha apuntado la Conselleria de Educación en una nota de prensa, agregando que su labor investigadora, formativa y divulgativa ha contribuido de manera decisiva al avance del conocimiento ecológico y a la conservación de la biodiversidad.

Anna Traveset es investigadora del Imedea (CSIC-UIB) y ha centrado gran parte de su trabajo en la ecología de las Islas, dedicada especialmente a estudiar cómo las especies vegetales y animales interactúan, y cómo estos procesos modelan la biodiversidad isleña desde una perspectiva ecológica y evolutiva.

Es profesora de Investigación en el Imedea y profesora colaboradora de la UIB. En 2017 recibió el Premio Rei Jaume I de Protección del Medio Ambiente y, en 2022, el Premio Ramon Llull que concede el Govern.