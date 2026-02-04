Año Gaudí 2026 en la Catedral de Mallorca: la Seu se reivindica como obra única del arquitecto catalán

Archivo - Concierto anual de Pascua a beneficio de 'Projecte Home Balears (phb)', en la Catedral de Mallorca. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

La Catedral de Mallorca ha presentado este miércoles el programa del Año Gaudí 2026, que conmemora el centenario de la muerte de Antonio Gaudí como una oportunidad para reivindicarse como una obra principal y única del arquitecto catalán.

Se trata de un programa de actividades de divulgación y dinamización dirigidas a públicos diversos y con el objetivo de generar espacios de diálogo y descubrimiento sobre la figura de Antonio Gaudí en la Catedral, 100 años después de su muerte.

Las actividades han sido presentadas en una rueda de prensa que ha tenido lugar en la Catedral y en la que han participado el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull; el deán de la Catedral, Antoni Vera; el director de la Cátedra Seu de Mallorca de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Andreu Villalonga; el coordinador del Año Gaudí en la Seu, Sebastián Escalas; y la responsable de Gestión Cultural de la Catedral, Cristina Ortiz. En la comparecencia, se ha explicado la relevancia de la intervención que Antonio Gaudí llevó a cabo en la Catedral entre 1904 y 1915, cuando la Seu de Mallorca se convirtió en el único monumento histórico en el que Gaudí desarrolló su creatividad, una obra que diferencia la Catedral otros espacios donde intervino.

Antonio Gaudí, siguiendo las pautas del entonces obispo de Mallorca, Pere Joan Campins, llevó a cabo una renovación del arte sacro para ponerlo al servicio de la fe y la liturgia.

La adaptación del espacio interior de la Catedral, que consistió principalmente en el traslado del coro, la recuperación de la visibilidad de la cátedra episcopal, y la colocación del altar en la entrada del presbiterio, son los ejes básicos de las pautas de restauración litúrgica que le encomendó el obispo Campins.

El baldaquino sobre el altar, la transformación de la iluminación de la Seu, el mural cerámico que rodea la cátedra episcopal, el proyecto de reforma de la capilla de la Santísima Trinidad o el conjunto de mobiliario litúrgico diseñado por Gaudí completan el extraordinario recorrido sobre la impronta de Antonio Gaudí en la Catedral de Mallorca.

El Año Gaudí 2026 ha sido declarado Acontecimiento de Especial Interés Público por el Gobierno estatal. Además de la Catedral de Mallorca, participan en la conmemoración los 16 edificios donde intervino el arquitecto catalán, la mayoría en Cataluña, y también en León y Cantabria.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

La programación incluye la exposición temporal 'Gaudí en la Seu', una muestra que presentará la reforma de Antonio Gaudí en la Catedral a través de documentos, piezas y recursos interpretativos. La muestra ofrecerá una aproximación rigurosa al contexto, al proceso creativo y al alcance de la intervención del arquitecto.

Está prevista también la celebración del ciclo 'Fundamentos del Arte Sacro-Vivencias de fe y Cultura Gaudí en la Seu de Mallorca', que incluirá la conferencia --el 11 de marzo-- a cargo del exdeán de la Catedral y canónigo emérito, Teodor Suau, con el título 'Pere Joan Campins, un obispo al servicio de su tiempo', así como una visita guiada a la Catedral.

Dentro de la programación está contemplada la celebración en noviembre del Simposio Internacional Propuestas Artísticas Contemporáneas y Renovación Litúrgica en las Catedrales: Gaudí y la Catedral de Mallorca.

El acto central está previsto para el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción. En esta fecha del año 1904, el obispo Pere Joan Campins presidía una misa que inauguraba la primera fase de la reforma de la Catedral de Mallorca por parte de Antoni Gaudí, coincidiendo con el 50 aniversario de la proclamación del Dogma de la Inmaculada.

A lo largo del año se impulsarán, igualmente, otras actividades de dinamización como un podcast sobre los antecedentes, obra e impacto de Gaudí en la Seu; vídeos titulados 'Gaudí me provoca' en los que ciudadanos anónimos y conocidos reflexionan sobre la impronta del arquitecto catalán en la Catedral, así como visitas teatralizadas.

PROGRAMACIÓN COMPLETA DE ACTIVIDADES

A continuación puedes consultar la programación completa de la Catedral de Mallorca con motivo del Año Gaudí, algunas de las cuales requerirán inscripción previa.

Inauguración

8 de febrero, a las 10.30 horas. Misa estacional.

Exposición temporal 'Gaudí en la Seu'

Una exposición temporal que presentará la reforma de Antonio Gaudí en la Catedral a través de documentos, piezas y recursos interpretativos. La muestra ofrecerá una aproximación rigurosa al contexto, al proceso creativo y al alcance de la intervención del arquitecto.

Fundamentos del Arte Sacro- Vivencias de fe y Cultura Gaudí en la Seu de Mallorca.

El ciclo constará de una conferencia sobre el contexto eclesiástico de la reforma y una visita guiada. La conferencia será el 11 de marzo a las 18.00 horas a cargo del exdeán de la Catedral y canónigo emérito, Teodor Suau, con el título 'Pere Joan Campins, un obispo al servicio de su tiempo'. En el Museo de Arte Sacro de Mallorca.

Por su parte, el 14 de marzo a las 10.00 horas, visita a la Catedral de Mallorca 'La reforma de la Seu de Antoni Gaudí. Una visita guiada por el obispo Campins', a cargo de Andreu Villalonga (Universitat de les Illes Balears).

En noviembre, simposio internacional Propuestas Artísticas Contemporáneas y Renovación Litúrgica en las Catedrales: Gaudí y la Catedral de Mallorca.

Acto central

El 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. En esta fecha del año 1904, el obispo Pere Joan Campins presidía una misa que inauguraba la primera fase de la reforma de la Catedral de Mallorca por parte de Antoni Gaudí, coincidiendo con el 50 aniversario de la proclamación del Dogma de la Inmaculada.

- 10.30 horas. Misa estacional.

- 18.30 horas. Acto institucional.

Interpretación de las Completas 'Toda Pulcra' escritas por Miquel Capllonch y dedicadas al obispo Pere Joan Campins y al Cabildo Catedral de Mallorca, estrenadas el día 8 de diciembre de 1904.

ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN

Podcast: Un recorrido sonoro por los antecedentes, obra e impacto de Gaudí en la Seu.

Videos 'Gaudí me provoca': Ciudadanos anónimos y conocidos reflexionan sobre la impronta del arquitecto catalán en la Catedral.

Visitas teatralizadas: Mediante personajes y situaciones inspiradas en la época, los asistentes podrán conocer el contexto, las ideas y los criterios artísticos que marcaron la reforma dirigida por el arquitecto catalán, acercándose a su visión de una manera amena y rigurosa. Las visitas tendrán lugar los días 23 y 24 de abril.

Cuento infantil: Un cuento pensado para acercar a los niños la figura de Antoni Gaudí y su intervención en la Catedral mediante una historia divertida y llena de imaginación. Una propuesta lúdica y educativa para descubrir la historia de nuestra Catedral.

La 'maleta viajera' de Gaudí: Un proyecto itinerante pensado para acercar la reforma de Gaudí en la Catedral a personas que no se pueden desplazar hasta el templo. La maleta incluirá materiales didácticos y recursos pedagógicos que permitirán trabajar el proyecto de Gaudí de manera accesible y participativa, sin necesidad de visita presencial.

Guía de visita accesible: Pensada para facilitar la comprensión de la intervención de Antoni Gaudí a la Seu para todas las personas. El material, elaborado en colaboración con la Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Coordinadora Balear de Personas con Discapacidad, ofrecerá contenidos adaptados y recursos claros para acercar la reforma de Gaudí de una manera inclusiva y comprensible.

Actividades familiares y culturales: visitas de Apropa Cultura y visitas escolares.

Archivo Capitular de Mallorca: Se hará accesible un conjunto documental que incluye documentación inédita sobre la obra de Antoni Gaudí en la Catedral.