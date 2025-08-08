Antoni Costa participa en Ibiza en los actos por Sant Ciríac, patrón de la isla. - CAIB

PALMA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha participado este viernes en los actos de celebración de Sant Ciríac, patrón de la isla de Ibiza.

Costa ha acudido al concierto de la banda de música Ciutat d'Eivissa y a la misa solemne en la Catedral.

Más tarde, ha presenciado la procesión cívico-religiosa y la oración en la capilla del santo para, finalmente, asistir al tradicional homenaje a Guillem de Montgrí y al acto institucional en el claustro del Ayuntamiento.