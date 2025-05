Antoni Llabrés (OCB) defiende el derecho a "vivir en catalán" y exige a Govern "abandonar la confrontación lingüística"

El presidente la OCB se ha pronunciado así en el acto central de la Diada per la Llengua, en el que han participado miles de personas

PALMA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Obra Cultural Balear (OCB), Antoni Llabrés, ha defendido este sábado el derecho a "vivir en catalán" y ha exigido al Govern "abandonar la confrontación lingüística".

Llabrés se ha pronunciado así, este sábado, durante el acto central de la Diada per la Llengua, celebrado a las 19.30 horas, en la plaza Nova de Santa Maria del Camí (Mallorca), y en el cual han participado miles de personas, según información de la OCB.

El presidente de la Obra Cultural Balear ha reivindicado la Diada per la Llengua como un acto de amor hacia la lengua propia, ya que lo que se ha reclamado esta jornada son "los mismos derechos que los hablantes de cualquier otra lengua, ni más ni menos", ya que su voluntad es poder "vivir en catalán" en esta tierra.

También, como un acto para proclamar el "compromiso" con la lengua. "La lengua pasa por una situación complicada, todos lo sabemos; por eso, los que la queremos no podemos desfallecer", ha considerado Antoni Llabrés.

En este sentido, ha planteado que "por responsabilidad, hace falta tomar conciencia y ser consecuentes en el día a día, mateniendo el catalán con todo el mundo y en todo momento y situación".

Sin embargo, ha precisado el presidente de la OCB, "una responsabilidad todavía más grande la tienen los poderes públicos".

Así, ha vuelto a exigir al Govern "que abandone la confrontación lingüística, que no separe a los niños en las escuelas por razones de lengua, que no ponga trabas al uso del catalán en la sanidad pública, que no pise los derechos lingüísticos", porque, ha recordado, "es el Govern el que tiene la obligación estatutaria de garantizárnoslos".

En esta línea, Antoni Llabrés ha reclamado "políticas lingüísticas de promoción de la lengua en todos los ámbitos, especialmente en la acogida y la inclusión lingüística y cultural de los nuevos mallorquines"; y, sobre todo, ha vuelto a pedir "una ruptura con la extrema derecha para parar su discurso de odio contra la lengua y cultura propia, que atenta contra la convivencia y la cohesión social". "Necesitamos un gran acuerdo de país, de todas las fuerzas democráticas y de la sociedad civil, a favor de la lengua".

Más en concreto, el presidente de la OCB ha pedido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que "no utilice la lengua como moneda de cambio, por dignidad; no la convierta en el precio que paga a los extremistas que la querrían hacer desaparecer".

Con estas palabras, Antoni Llabrés ha dejado claro que ni se van a callar ni van a ceder. "¡Que nos oigan desde el Consolat de Mar: presidenta Prohens, basta!"

Según el presidente de la OCB, el Govern "pretende arrinconar la lengua, sí, pero también destruir la memoria democrática y devastar el territorio", en una Mallorca "saturada y masificada, donde cada vez resulta más complicado vivir y para muchos incluso sobrevivir".

Frente a ello, ha invitado a "no resignarse a ser espectadores pasivos de este proceso suicida que conduce a Mallorca hacia el colapso y que pone en peligro la continuidad de esta como pueblo".

La Diada per la Llengua de este año ha conjugado el tono reivindicativo con el lúdico, que ha consistido en una 'ballada popular' multitudinaria que se ha prolongado durante más de seis horas, en que seis destacados grupos de música popular: Ramellets, Càrritx, Esclafits i Castanyetes, Al-Mayurqa, Sarao Alcudienc y Es Revetlers, han actuado en la plaza nueva de Santa Maria ofreciendo un espectáculo vibrante a los miles de asistentes que han participado.