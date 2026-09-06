Antoni Salas deja la alcaldía de Costitx y le sustituirá Joan Munar

Archivo - El alcalde de Costitx, Antoni Salas, - EL PI - Archivo

PALMA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Costitx, Antoni Salas, ha registrado su renuncia a la alcaldía del municipio y será sustituido por el primer teniente de alcalde y regidor de Turismo, Comercio y Medio Ambiente, Joan Munar.

Salas dejará el cargo tras 20 años, una decisión que será ratificada el próximo viernes en un pleno extraordinario, según ha informado 'Última Hora' y ha explicado a Europa Press el primer edil del municipio.

En la sesión extraordinaria, convocada a las 19.00 horas, Salas explicará los motivos de su renuncia, que ya ha subrayado que lleva "muchos años" en el cargo y que es importante dejar espacio a los jóvenes.

"Tienes que saber dar paso y marcharte", ha considerado Salas, que también dejará de ser regidor en el Ayuntamiento. Igualmente, el también conseller insular de El PI en el Consell de Mallorca busca centrarse en la próxima campaña electoral.

El sustituto a partir del momento que se haga efectiva la renuncia será Joan Munar que, en palabras de Salas, "está preparadísimo y altamente capacitado para llevar la alcaldía".