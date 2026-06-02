Antoni Vera asegura que comparte las reivindicaciones de las familias de la escuela de Son Serra

Archivo - El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha asegurado este martes que comparte las reivindicaciones de las familias del Centro integrado de Educación Infantil Primaria y Enseñanza Elemental de Música Son Serra de Palma y ha señalado que el Ayuntamiento de Palma pondrá suelo a disposición y que el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) elaborará el anteproyecto.

En el pleno del Parlament, el conseller ha indicado que este año se podrá licitar el proyecto ejecutivo, tras lo cual se podrán licitar las obras. El conseller ha recordado que el nuevo centro prevé también la creación de más plazas 0-3 años.

Vera ha respondido a la diputada del PSIB Malena Riudavets, que ha preguntado al conseller si cumpliría el compromiso adquirido con las familias y que ha recordado que el Ayuntamiento de Palma todavía no ha puesto el suelo a disposición.

"Tres meses después no hay anuncio ni compromiso formal, mientras anuncian centros similares en otros municipios", ha lamentado la socialista.

El conseller, por su parte, ha afirmado que a los socialistas les debería dar vergüenza hablar de infraestructuras educativas. "Critican problemas que ustedes crearon. ¿Se creen que las familias necesitan el nuevo centro desde los últimos tres años?", se ha preguntado Antoni Vera.

Malena Riudavets ha insistido en que las instalaciones han quedado pequeñas e inadecuadas.