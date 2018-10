Antònia Vicens, Premio Nacional de Poesía: "Es una vergüenza que en democracia haya presos políticos. Que los liberen"

Publicado 17/10/2018 14:51:46 CET

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora Antònia Vicens, Premio Nacional de Poesía 2018, ha pedido este miércoles 17 de octubre que "dejen en libertad a los presos políticos" por el conflicto entre Cataluña y España, al entender que es "una vergüenza que ocurra esto en democracia".

"Tienen que estar en la calle", ha defendido en declaraciones a Europa Press la poeta, quien recuerda que tiene poemas publicados y dedicados a los políticos catalanes presos. "Haría mal si me meto en casa al recibir el premio y no decir nada sobre esto", ha reconocido la autora mallorquina, quien no obstante no se ha planteado rechazar el galardón.

"No, porque tengo esperanza de que Cataluña y España se van a entender y España terminará respetando la decisión de voto de los catalanes", ha añadido. Vicens ha apuntado que ya rechazó un premio del Gobierno balear de Jaume Matas porque "hizo una campaña en contra de la unidad de la lengua catalana".

"Lo que pasa en Cataluña es muy triste, no solamente por los catalanes que aman la cultura y la historia de Cataluña, sino para todas las personas que aman la libertad de expresión. Estoy a favor de ellos y para mí escribir siempre ha sido libertad: que todavía haya barreras para las palabras y las expresiones me parece fatal", ha añadido.

Vicens, quien escribe en catalán y también ha recibido recientemente el Premio Nacional de Cultura de la Generalitat, reconoce que la publicación de obras en esta lengua es "innegociable", aunque matizando que no tiene "nada contra el castellano", una lengua que "ama y que enriquece". "Pero es que la lengua catalana me apasiona", ha defendido.

A partir de 2006, la autora pasó de la narrativa a la poesía, una decisión "nada premeditada". "Empezaron a venirme historias, imágenes y pensé que la vida se me estaba cayendo a trozos y no lo podía coger en prosa", ha destacado.

Vicens ha afirmado que nunca piensa si "la poesía está de moda o si se valora", porque es su modo elegido para "expresar el pozo interior" de cada uno. Respecto al destino del premio --"para una poeta jubilada está bien", ha comentado con humor sobre los 20.000 euros--, podría ir a a parar a "crear un jardín pequeño".