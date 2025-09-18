Los anuncios de Airbnb de viviendas turísticas ilegales de Mallorca desaparecerán a partir del 15 de octubre

Archivo - El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en una imagen de archivo en el Foro de Gobernanza y Sostenibilidad Turística. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

IBIZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha anunciado en Ibiza un "acuerdo histórico" puesto que a partir del 15 de octubre desaparecerán de la plataforma Airbnb anuncios de viviendas de Mallorca que no cumplan la legalidad.

Galmés ha participado en la Mesa Extraordinaria de Lucha contra el Intrusismo y ha señalado que, según sus cálculos, más de 5.000 anuncios irregulares. Según ha dicho, esta actuación es fruto de meses de trabajo y de la colaboración de Airbnb.

"Esta medida complementa otras impulsadas durante estos meses de legislatura. Desde el Consell de Mallorca tenemos claro que no daremos tregua a la oferta ilegal y que continuaremos trabajando para erradicarla al 100 por cien", ha dicho.

El presidente ha detallado que en 2024 triplicaron el número de inspecciones, pasando de 1.100 en 2023 a 3.600 en 2024. Además, se han abierto un 25 por ciento más de actas a viviendas turísticas ilegales pasando de 400 a 500 y se han impulsado dos planes de inspección en temporada alta. "Por primera vez, se ha conseguido realizar una radiografía real de la oferta ilegal que había en Mallorca", ha opinado.

En Menorca, a partir del 18 de octubre también los anuncios ilegales en Airbnb serán eliminados, según se ha anunciado tras la Mesa.