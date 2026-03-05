La APB suministrará combustibles líquidos a los buques con vehículos cisterna

Archivo - Vistas del Puerto de Palma. - APB - Archivo

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) prestará el servicio comercial de suministro de combustibles líquidos convencionales derivados del petróleo a buques, mediante vehículos cisterna, en los puertos de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina.

El Consejo de Administración de la APB ha acordado aprobar una regulación para prestar este servicio que, según ha señalado el organismo portuario en una nota de prensa, es esencial para la actividad marítima.

En concreto, permite el abastecimiento de combustible a los buques que operan en los puertos de Baleares. Ahora, el suministro se hará con vehículos cisterna, que trasladarán el combustible hasta el costado de los buques atracados cuando, por motivos técnicos u operativos, no sea posible hacerlo a través de las instalaciones fijas.

La prestación del servicio se desarrollará dentro de las zonas de servicio portuarias de cada uno de los puertos y contará con todos los medios técnicos necesarios para garantizar operaciones seguras, eficientes y respetuosas con el medio ambiente, ha subrayado la APB, agregando que el pliego de condiciones fija estrictos requisitos en materia de seguridad, prevención de riesgos y protección ambiental.

La autorización tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga automática, hasta un máximo de cinco años. Así, han sostenido, se permitirá dar estabilidad al servicio y asegurar su continuidad a medio plazo.