El Govern y el Ayuntamiento de Calvià celebran una acto por la apertura "inminente" del centro de día de Palmanova. - CAIB

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha asegurado este miércoles que la apertura del centro de día de Palmanova es "inminente", durante un acto de entrega de llaves celebrado en el Ayuntamiento de Calvià.

Según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado, durante la cita se ha realizado una ceremonia de entrega de llaves del centro, que contará con 30 plazas y ha supuesto una inversión de 968.000 euros.

El equipamiento, financiado junto con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), ofrecerá un servicio de acogida diurna y apoyo en las actividades de la vida diaria, con un diseño adaptado a personas con movilidad reducida y con todas las estancias situadas en planta baja para hacerlo más accesible.

La consellera del ramo, Sandra Fernández, quien ha acudido al acto de recepción junto con el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha calificado el acto como "un paso definitivo para que el centro abra sus puestos en breve".

Por su parte, el alcalde ha celebrado cómo la colaboración entre administraciones se ha materializado en la finalización de este centro de atención. "En un municipio tan extenso y con tantos núcleos, este centro de día es importantísimo", ha valorado.

Durante la reunión también se ha acordado iniciar el trabajo conjunto para el desarrollo del futuro centro de día 'Calvià II', que forma parte del Plan de infraestructuras sociosanitarias 2026-2030 del Govern y cuya presentación está prevista próximamente.