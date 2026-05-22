Apesteguia, tras la declaración de Aldama: "Algunos deseaban que se inculpara al anterior Govern"

Archivo - El diputado de MÉS Per Mallorca Lluis Apesteguia. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha afirmado este viernes en relación a la declaración de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional en la que exculpaba a Francina Armengol del cobro de comisiones en la compra de mascarillas en pandemia, que "algunos deseaban que se inculpara al anterior Govern".

En la rueda de prensa de la Junta de Portavoces de este viernes en la Cámara autonómica, el ecosoberanista ha recordado que nunca ha escuchado que se acusara a Armengol o algún conseller se cobrar mordidas o comisiones. Según ha añadido, "se tomó en serio" la comisión de investigación que se celebró en el Parlament y en la que "nunca hubo ni la más mínima duda sobre la posibilidad de que el anterior Ejecutivo fuera consciente, colaborara u obtuviera algún beneficio personal".

Otra cosa, ha añadido, es que tenga que haber una autocrítica después de que a través del anterior Govern, una trama de corrupción operara en el archipiélago.

En términos parecidos se ha pronunciado el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, que ha admitido que ha recibido con "alegría y alivio" las declaraciones del comisionista que, ha considerado, "habrá recibido muchas presiones para inculpar a Armengol", considerada "pieza de caza mayor".

Respecto a la posibilidad de que el PP pida disculpas a Armengol, según se habría reclamado desde su entorno, el menorquinista ha afirmado que, aunque no le consta que el PP haya acusado a Armengol de cobrar comisiones, "la que tendría que pedir perdón es la presidenta Prohens por los números de vergüenza que protagoniza en cada pleno". "Tendría que tener una cámara apuntándole todo el pleno para que se viera", ha añadido.