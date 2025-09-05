API de Baleares pronostican precios de compraventa de vivienda al alza hasta que los vendedores tengan dificultades

El catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Zaragoza, Luis Alberto Fabra, y el presidente de los API de Baleares, José Miguel Artieda, presentan el primer informe de los API. - API BALEARES

El mercado del alquiler apunta a una "moderación" motivado por las nuevas medidas contra el alquiler turístico

PALMA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Baleares y la Asociación Apibaleares han señalado que los precios de compraventa de la vivienda continuarán con su subida hasta que los propietarios vendedores se encuentren con dificultades para colocar sus inmuebles.

Así lo ha indicado el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Zaragoza, Luis Alberto Fabra, que ha sido el encargado de elaborar el primer informe 'Tendencias del Mercado Inmobiliario de Baleares'.

Se trata de un análisis trimestral que nace con la vocación de convertirse en "referencia informativa" sobre la evolución del sector en las islas, con el objetivo de "aportar transparencia, objetividad y una visión clara de lo que realmente sucede en el mercado"

Fabra ha participado en la presentación del informe este viernes junto con el presidente del Colegio de API de Baleares y de la Asociación Apibaleares, José Miguel Artieda.

El informe refleja que el mercado inmobiliario balear consolida en 2025 niveles de actividad "óptimos", situados "por encima de la mayor parte de 2024", un año marcado por el crecimiento constante. Así, la demanda continúa siendo "activa" incluso en un contexto de precios al alza.

"La expectativa de mayores incrementos ha impulsado las compraventas, apoyadas por condiciones hipotecarias más favorables tras la bajada de tipos de interés", han indicado los API.

El entorno socioeconómico acompaña de manera "positiva", con crecimiento poblacional, formación de nuevos hogares, dinamismo económico, mejora del empleo y los salarios. En este escenario, la actividad en compraventas alcanzó las 3.554 operaciones en el segundo trimestre de 2025, lo que supone un descenso trimestral del -8,8% pero un incremento interanual del 3,6%.

Asimismo, se confirma que el peso de la demanda extranjera sigue siendo relevante al representar un 28,4% en el segundo trimestre y un 30,9% en los últimos 12 meses, con protagonismo de compradores alemanes, británicos e italianos.

En cuanto a precios, el informe revela máximos históricos, con un incremento interanual del 10,5% y un precio medio de 3.797 euros/m2. Palma destaca con un ascenso del 11,8% y precios medios ofertados de 4.907 euros/m2.

El alquiler también se sitúa en niveles récord, alcanzando 20,2 euros/m2 al mes en Baleares y 18,3 euros/m2 al mes en Palma, con incrementos trimestrales y anuales significativos.

Fabra ha indicado que las tendencias del mercado del alquiler apuntan a una moderación porque "se ha llegado a los límites de la capacidad de pago" y el mercado "no puede asumir cierta realidad".

Todo esto ha subrayado que vendría marcado por las nuevas medidas contra el alquiler turístico para eliminar la oferta de los portales de las viviendas ilegales.

Por su parte, las hipotecas continúan al alza, con 9.875 nuevas operaciones en los últimos doce meses (+9,4%), de las cuales un 79,7% se han firmado a tipo fijo. El endeudamiento medio por vivienda se situó en 269.051 euros, cifra que supone un máximo histórico.

En la misma línea, Artieda ha remarcado que el sector inmobiliario es "un pilar estratégico" de la economía balear y que este informe ofrece información "rigurosa y contrastada", que "ayudará a comprender mejor las dinámicas del mercado y a tomar decisiones en un contexto de cambios constantes".

El documento se publicará cada trimestre y analizará en detalle compraventas, hipotecas, obra nueva, alquileres, locales y el contexto socioeconómico que condiciona la evolución del mercado en las islas.