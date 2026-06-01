Aplazan la huelga de educación 0-3 por un supuesto error burocrático

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PALMA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT y STEI han anunciado el aplazamiento de la jornada de la educación 0-3 años prevista para este martes y han acusado de amenazas y bloqueo a la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social por un supuesto error en la tramitación del paro en el Tribunal de Arbitraje y Medicación (Tamib).

En un comunicado, las organizaciones han explicado que aplazan la huelga "por estricta responsabilidad y para proteger jurídicamente a los trabajadores".

Según han asegurado, ante una previsión de seguimiento que esperaban "histórica", la consellera del ramo, Catalina Cabrer, "ha salido al rescate del empresariado", en referencia a una notificación enviada a última hora del pasado viernes alegando un supuesto defecto de forma en la tramitación en el Tamib.

Los sindicatos han denunciado lo que ha han considerado "mala fe" por parte de la Conselleria, a quien acusan de emplear la burocracia "como mordaza". Según han asegurado, hace diez días que la Conselleria disponía de toda la documentación y que no había manifestado ninguna objeción.

Ya se había pactado los servicios mínimos, que ya están publicados en el BOIB "dando por buena y legal la convocatoria"."Esta maniobra solo pretende extender el miedo, la incertidumbre y amenazar al personal con graves consecuencias disciplinarias para desarticular la protesta", han añadido.

El paro, han apuntado, no se cancela sino que se aplaza el tiempo "legalmente imprescindible" para registrar el trámite administrativo y volver a fijar una nueva fecha de huelga inmediata con total seguridad jurídica para los trabajadores.

Las organizaciones han insistido en que no asistirán a ninguna mesa ni reunión donde se pretenda fragmentar o dividir al colectivo.

Cabe recordar que las principales reclamaciones del sector son la urgencia de un convenio autonómico y un nuevo decreto de mínimos que sirva para rebajar ratios.