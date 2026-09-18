Aprobada la adquisición de material radiactivo para medicina nuclear de Son Espases por 3,06 millones

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern de este viernes ha aprobado adquirir, por cerca de 3,06 millones de euros, material radiactivo para medicina nuclear para el Hospital Universitario Son Espases.

Según ha informado posteriormente el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en rueda de prensa, estos radiofármacos son necesarios para realizar pruebas diagnósticas esenciales, como la tomografía por emisión de positrones (PET).

El suministro de material radiactivo para medicina nuclear se centra en dosis de fludesoxiglucosa y de cloruro de fluorometilcolina.

La adquisición de este material es esencial para diagnosticar, estadificar y realizar el seguimiento de diversas enfermedades, especialmente las oncológicas. La disponibilidad continuada de estos productos es imprescindible para garantizar la continuidad de la actividad asistencial y el acceso de los pacientes a estas técnicas diagnósticas.

La PET es una técnica de diagnóstico por imagen que permite observar cómo funcionan los órganos y los tejidos del organismo. Para realizar la prueba, se administra al paciente una pequeña cantidad de un radiofármaco, una sustancia que emite señales detectables por el escáner PET. Estas señales se transforman en imágenes que ayudan a los sanitarios a detectar enfermedades, evaluar su evolución y planificar el tratamiento más adecuado.