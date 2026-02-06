Aprobada una modificación del contrato de los sistemas de amarre en los puertos de Mallorca sureste

Archivo - Puerto de Mallorca - CAIB - Archivo

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ports de les Illes Balears (PortsIB), entidad pública adscrita a la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha aprobado la modificación número 1 del contrato de servicios de conservación integral de los sistemas de amarre y de las estructuras submarinas de los puertos de gestión directa de la zona de Mallorca Sureste.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria, el contrato, formalizado inicialmente el 8 de noviembre de 2021 con la empresa Ona i Mar SL fue prorrogado anticipadamente hasta el 30 de junio de 2026 y la modificación aprobada responde a circunstancias técnicas sobrevenidas no previstas inicialmente en los pliegos ni en el proyecto, derivadas del precario estado del fondo marino del puerto de la Colonia de Sant Jordi, con una acumulación de fango y arena superior a la prevista.

Esta situación ha hecho necesario incrementar las tareas de remoción de fondos, inspección y reparación de los sistemas de amarre, así como la sustitución de varias cadenas madre que se encontraban enterradas, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad de las instalaciones portuarias.

El importe de la modificación asciende a 67.800 euros, correspondiente a la anualidad de 2026, lo que supone un incremento del 10% sobre el precio de adjudicación inicial del contrato, dentro de los límites establecidos por la normativa de contratación pública. La modificación no implica ampliación del plazo de ejecución, que se mantiene hasta el 30 de junio de 2026.

PortsIB ha subrayado que esta actuación se ajusta a lo establecido en los artículos 205 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público y permite adaptar el servicio a las condiciones reales del medio marino, asegurando la continuidad, la seguridad y la operatividad de los sistemas de amarre en los puertos de gestión directa del Govern.