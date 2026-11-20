Aprobada la nueva planificación eléctrica que contempla culminar el segundo enlace con la Península. - RED ELÉCTRICA

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la Planificación de la Red de Transporte de Electricidad con Horizonte 2030 que, en el caso de Baleares, contempla la culminación del segundo enlace con la Península, desarrollar la nueva conexión entre Mallorca y Menorca y reforzar la red para la electrificación de puertos y la alimentación de viviendas e industrias.

En concreto, según ha informado Red Eléctrica en un comunicado, con el fin de impulsar la conexión entre sistemas, se prevé la culminación del segundo enlace Península-Baleares y del tercer enlace Mallorca-Menorca.

La nueva interconexión con la Península unirá la estación conversora de Fadrell, en Castelló, con la nueva estación conversora de Sant Martí, en Mallorca.

Esta infraestructura consta de un enlace submarino-subterráneo 2x200 MW en corriente continua, con unos 400 kilómetros de longitud, de los que unos 390 discurrirán bajo el mar.

Junto con la interconexión ya existente, permitirá cubrir el 65 por ciento de la demanda eléctrica balear y evitar la emisión de más de 900.000 toneladas de CO2 al año.

NUEVO ENLACE MALLORCA-MENORCA

Por su parte, el nuevo enlace Mallorca-Menorca será un circuito de 132 kV en corriente alterna entre la nueva subestación de Sant Martí, en Alcúdia, y la nueva subestación de Lithica, en Ciutadella. Tendrá una longitud total de 82 kilómetros, de los que 64,5 serán submarinos, con una profundidad máxima de 146 metros.

Esta infraestructura reforzará la calidad y la seguridad de suministro en Menorca y reducirá su dependencia de la central térmica de Maó. Además, evitará la emisión de unas 154.000 toneladas de CO2 al año.

ELECTRIFICACIÓN DE PUERTOS

Junto al refuerzo de las interconexiones, la electrificación de los puertos constituye otro de los principales ámbitos de actuación en el archipiélago.

En este ámbito, en Maó, se construirá la nueva subestación Vergers 132/15 kV; en Eivissa, el puerto contará con una conexión directa a la red de transporte a través de la subestación existente Ibiza 132 kV; y en Palma se desarrollará una nueva subestación 220/66 kV, la línea Santa Ponça-Puerto de Palma 220 kV y tres nuevas líneas de 66 kV hacia subestaciones ya existentes en el municipio. A estas infraestructuras se suman las previstas para la electrificación del puerto de Alcúdia.

A este impulso a la electrificación portuaria se suman actuaciones de apoyo a la red de distribución para atender el crecimiento de nuevos consumos industriales y residenciales.

Entre ellas destacan los desarrollos previstos en Inca, así como nuevas subestaciones de transporte 66/15 kV de Labritja, Carnatge, Figueral y Cala d'Or, que contribuirán a reforzar la capacidad de la red para atender estas nuevas demandas.

Finalmente, a estas infraestructuras se suman nuevos equipos destinados a mejorar la estabilidad del sistema.

En términos generales, la planificación aprobada este viernes pone el foco en la demanda y anticipa sus necesidades futuras. Contempla la incorporación de 47 GW de nuevas demandas de electricidad conectadas tanto a la red de transporte como a las redes de distribución.

Para hacerlo posible, prevé una inversión de 17.143 millones de euros, la mayor cifra destinada hasta ahora a la red de transporte en España, de los que 15.133 millones corresponden al refuerzo de las redes del sistema eléctrico nacional y 2.010 millones a interconexiones internacionales.

Las actuaciones planificadas permitirán un ahorro estimado de más de 3.500 millones de euros al año para el sistema eléctrico y se desplegarán en todas las comunidades autónomas, lo que favorecerá la cohesión territorial.

En concreto, el nuevo plan de desarrollo, de carácter vinculante para Red Eléctrica, incluye la construcción de 193 parques de subestaciones y 6.707 kilómetros de nuevas líneas eléctricas.

Al mismo tiempo, busca aprovechar al máximo la red actual mediante el incremento de capacidad de otros 8.164 ya existentes. Todo ello, junto con la incorporación de nuevas tecnologías, permitirá reforzar la seguridad de suministro, anticiparse a los retos de la electrificación, integrar más renovables y dar respuesta a nuevas demandas de electricidad.

La planificación es el resultado de un proceso participativo en el que se analizaron más de 5.000 propuestas iniciales y más de 2.500 alegaciones durante la fase de información pública. Su elaboración ha seguido, además, un riguroso procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica para garantizar que sea respetuosa con el medio ambiente.