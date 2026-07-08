Aprobada la recepción de obras de la urbanización de Son Güells, donde se construirán 198 viviendas

La portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste. - EUROPA PRESS

PALMA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles la recepción de las obras de urbanización y dotación de servicios de la Reserva Estratégica de Suelo de Son Güells, un trámite que permitirá continuar el desarrollo del ámbito residencial donde está prevista la construcción de 198 viviendas, de las que 99 serán de precio regulado.

Así lo ha explicado la portavoz municipal, Mercedes Celeste, quien ha señalado también que el Consistorio ha comprobado que el proyecto se ajusta a las determinaciones del planeamiento urbanístico y a la documentación previamente aprobada.

La actuación contempla la construcción de 198 viviendas, de las que 99 tendrán precio regulado por la administración --68 de precio tasado y 31 de protección oficial (VPO)--, mientras que las otras 99 serán de precio libre. El desarrollo incluirá además zonas verdes y equipamientos públicos para dar servicio al nuevo ámbito residencial.

La aprobación de recepción de obras se produce después de que el Govern aprobara definitivamente, el pasado 5 de julio, el proyecto de urbanización de esta reserva estratégica de suelo, cuya tramitación se remonta a 2012, cuando fue incluida entre las reservas estratégicas previstas en el correspondiente marco normativo.

Paralelamente, el Govern impulsa en este mismo ámbito un Proyecto Residencial Estratégico (PRE), que prevé la construcción de otras 3.097 viviendas, de las que 1.675 serán protegidas y 1.422 de renta libre.