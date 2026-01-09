Aprobado el incremento de sexenios para los profesores de los centros concertados de Baleares

PALMA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern de este viernes ha aprobado la modificación del anexo 20 de los Presupuestos, con la que se incrementan las cuantías de los sexenios del profesorado de los centros concertados para el año 2026, en cumplimiento del calendario previsto en el Acuerdo de la Mesa de Enseñanza Privada Concertada.

Según ha informado posteriormente el portavoz, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior, con este acuerdo, el Govern destinará tres millones de euros a este aumento, que beneficia a todos los profesionales que tienen reconocidos estos complementos de antigüedad y formación. Hasta el momento, la Conselleria de Educación y Universidades destinaba un millón de euros al pago de sexenios.

Con esta medida, el Govern asegura continuar avanzando en la mejora de las condiciones laborales de los docentes y en la homogeneización del sistema retributivo, de conformidad con los compromisos adquiridos con las patronales y los sindicatos, y da cumplimiento al Acuerdo Marco 2023-2027.